Mariah Carey tiene una presentación especial… ¡y aún no llega Navidad!

La esperada noche del 7 de septiembre de 2025 marcará un momento histórico. Mariah Carey, ícono indiscutible del pop, pisa de nuevo el escenario de los MTV Video Music Awards tras 20 años de ausencia.

En esta ocasión, lo hace para recibir el prestigioso Michael Jackson Video Vanguard Award, el mayor galardón que otorga la gala. No solo será homenajeada, sino que también un medley de sus grandes éxitos promete hacer vibrar a toda una generación.

Mariah Carey protagonista de los VMAs

Esta no será una aparición más. En 1997, Mariah entregó ese mismo premio a LL Cool J, quien precisamente será el anfitrión del evento este año, creando una escena de círculo completo que pondrá la piel de gallina a quienes vivieron esa época.

Con una trayectoria que comenzó triunfalmente en 1991 con un despliegue vocal de cinco octavas al interpretar “Emotions”, y una icónica apertura del VMAs en 1998 junto a Whitney Houston, Mariah vuelve para reafirmar su legado.

Sus fans esperan una actuación memorable: un “medley impactante de sus mayores éxitos” será la carta de presentación de Mariah en el escenario, justo después de aceptar el trofeo dorado que reconoce su influencia visual y musical en la cultura pop.

Mariah Carey: una de las divas más laureadas

Con más de 220 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, cinco Grammys y 19 canciones número 1 en la lista Billboard Hot 100, Mariah es la solista con más éxitos en la carrera.

Entre sus videos musicales icónicos están “Honey”, “Heartbreaker”, “Obsessed”, “Touch My Body”, “Breakdown” y “Beautiful”.

Este 2025 no solo celebra su retorno: también llega nominada al premio Best R&B por su nuevo sencillo “Type Dangerous”, y estrenando su decimosexto álbum, “Here for It All”, previsto para salir el 26 de septiembre.

La ceremonia, que será transmitida en vivo desde el UBS Arena de Nueva York, se verá por CBS, MTV y Paramount+. El elenco incluye presentaciones de artistas como Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Busta Rhymes y J Balvin junto a DJ Snake, entre muchos otros.