Adamari López sale en defensa de Fátima Bosch tras polémica por el Miss Universo

La polémica que rodea a la recién coronada Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no da tregua y ahora una poderosa voz del entretenimiento latino decidió alzar su voz para defender a la joven mexicana.

La actriz y presentadora, Adamari López, tomó el micrófono y se lanzó con todo para proteger a Bosch de los ataques mediáticos y el “hate” que ha recibido desde su triunfo internacional, llamando a poner fin a las preguntas que no la involucran directamente con los escándalos de la organización.

Adamari López: "Ya basta de hacerle mala cara"

Durante la emisión del programa programa “Desiguales” en Univisión, Adamari López no se contuvo y llamó a la audiencia y a los medios a dejar la “mala cara” y de atosigar a la joven reina de belleza con preguntas sobre temas que, a su juicio, no le corresponden.

“Ya basta de hacerle mala cara, de seguir haciéndole preguntas, de seguir atormentándola con cosas que ella no tiene nada que ver”, expresó la carismática conductora con firmeza.

Con su estilo directo y sin filtros, López enfatizó que lo que debería ocupar la atención mediática son las funciones y el trabajo que tiene por delante Bosch como Miss Universo, no los rumores ni los conflictos ajenos que han plagado las últimas semanas alrededor del certamen.

“Yo creo que ya basta de estar alimentando este pienso que odio contra esta niña que no tiene nada que ver. Ella concursó, ella se ganó la corona. Solamente una de todas las 120 mujeres que fueron allí se podía ganar la corona, fue ella la seleccionada y ha venido pasando trabajo”, dijo.

"Háblenle de sus funciones como Miss Universo, pregúntenle qué es lo que ella va a hacer de ahora en adelante y dejen de fastidiarla tanto”, añadió.

¿Qué pasó con Fátima y la entrevista que desató todo?

La controversia comenzó cuando Fátima Bosch fue extremadamente cuestionada en una reciente entrevista con Telemundo por la periodista Lourdes Stephen, sobre temas que involucran al liderazgo de la organización Miss Universo y supuestos problemas legales de una de las figuras al mando.

Esa conversación se volvió tensa, y se informó que Bosch decidió cancelar el resto de su agenda con el canal tras sentirse incómoda con las preguntas.