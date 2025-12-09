Fátima Bosch le hace el feo a Telemundo al abandonar entrevista

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo ha sacudido la vida de Fátima Bosch desde que ganó el Miss Universo 2025. Como parte de su agenda, la mexicana atendió su cita con el programa ‘Pica y se Extiende’, en Telemundo, donde vivió un incómodo momento que la obligó abandonar la entrevista con Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

La tabasqueña ya se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con su trabajo como reina de belleza, uno de ellos ofrecer declaraciones sobre su participación en el certamen de belleza, proyectos con la organización, y por supuesto, aclarar las dudas en torno a su triunfo.

Fátima Bosch se incomoda con las preguntas

Los presentadores recibieron con los brazos abiertos a Fátima Bosch y cuestionaron sobre las dudas qué tiene el público con respecto a toda la polémica con su corona, la demanda de Nawat Itsaragrisil y las acusaciones que pesan sobre Raúl Rocha, presidente de Miss Universo.

Aunque supo responder con diplomacia a cada interrogante, afirmó que “todavía le molesta a la sociedad ver a una mujer que gane de manera limpia, que logre un mérito por sí sola y creo que es eso lo que debemos de cuestionar”.

Además, agregó con molestia que las preguntas no iban dirigidas a sus causas sociales o su trabajo como reina de belleza. Por su parte, el presentador puertorriqueño, subrayó la importancia de su labor, pero su deber era cuestionar todas las dudas de la audiencia.

Cancelan entrevistas con Telemundo

La Miss Universo 2025 tenía pautada varias entrevistas con Telemundo, la cuales han sido canceladas a última hora por su incomodidad en el programa ‘Pica y se Extiende’. Incluso, en el espacio ‘La Mesa Caliente’ abordaron el tema.

Su acción ha sido vista por usuarios en línea como una forma de no querer afrontar la situación que rodea su victoria del pasado 21 de noviembre en Tailandia.