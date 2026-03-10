El amargo adiós de Panamá: Derrota ante Colombia y fractura interna en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo terminó con la frustración deportiva de quedar fuera del certamen, sino con una evidente fractura interna. La derrota por 4-3 ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn fue el escenario de un altercado entre el infielder Jonathan Araúz y el mánager José Mayorga, reflejando la tensión acumulada tras una fase de grupos sumamente ajustada.

Incidente en el momento de mayor presión

El conflicto estalló en la parte alta de la novena entrada, en un momento crítico para las aspiraciones canaleras. Araúz ingresó al encuentro como bateador emergente en sustitución de Allen Córdoba; sin embargo, tras conectar un rodado hacia la segunda base, fue retirado para entregar el primer out del episodio.

Al regresar a la cueva, el intercambio de palabras entre el jugador y el estratega escaló rápidamente. La situación alcanzó tal nivel de tensión que un miembro del cuerpo técnico tuvo que intervenir físicamente, sosteniendo a Araúz para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores frente a la mirada de sus compañeros y las cámaras de transmisión.

Silencio en el mando y críticas desde el terreno

Tras la conclusión del encuentro, el mánager José Mayorga optó por el hermetismo durante la conferencia de prensa oficial, intentando minimizar el impacto mediático del incidente. "Del tema con Araúz no vamos a tener comentarios. Son temas de clubhouse y lo resolvemos en el clubhouse", sentenció el timonel panameño de forma tajante.

No obstante, la postura de Jonathan Araúz fue diametralmente opuesta. En declaraciones concedidas a ESPN, el pelotero no ocultó su descontento con la gestión del equipo durante el torneo. "Triste por lo que pasó. Obviamente teníamos un gran equipo. Lastimosamente siento, en lo personal, que no se tomaron las decisiones correctas en el momento que debíamos hacerlo", afirmó con dureza.

Cuestionamientos a la estrategia técnica

El balance de Araúz en el torneo terminó con una línea ofensiva de 5-0 y una carrera anotada en cuatro partidos, incluyendo una titularidad frente a Puerto Rico. A pesar de su falta de contacto, el jugador centró sus críticas en la falta de reacción desde el banquillo ante las situaciones de juego.

“No fuimos lo suficientemente agresivos. En estos torneos eso es lo que cuesta. La mínima carrera te puede dejar fuera”, explicó Araúz, haciendo referencia a los tres juegos cerrados que Panamá perdió en la fase de grupos.

El infielder fue más allá y señaló fallas específicas en el manejo del reglamento y la estrategia: “Desde el mal manejo de los dirigentes hasta la falta de agresividad. No se pidió ningún replay (revisión de jugadas), les faltó mucha agresividad. De nada sirve que los jugadores salgamos a dar el 100%, cuando falta esa parte que es fundamental”, concluyó.