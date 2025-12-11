Farándula

Fátima Bosch llegó a México derrotada y escondiéndose

La belleza nacida en Tabasco pasó sin pena ni gloria por su país, asegurando que no fue una visita oficial 

Por

Elvis González
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12:23 pm
Fátima Bosch llegó a México derrotada y escondiéndose
Fátima Bosch / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La mexicana Fátima Bosch sigue viviendo malos momentos como Miss Universo 2025, no solo por las entrevistas que le han realizado para preguntarle por supuestamente de comprar la corona, sino también por llegar a su tierra, sin un recibimiento a lo grande, como es costumbre a las reinas.

NOTAS RELACIONADAS

Fátima en México

A través de medios mexicanos mostraron la llegada de la belleza nacida en Tabasco, sin maquillaje, con lentes negros y oculta para no llamar la atención de la prensa.

La belleza tomó el vuela a México, desde Estados Unidos, donde presentó problemas en su agenda por preguntas que le realizaron en un show de Telemundo, sobre las acusaciones de haber comprado la corona universal por lazos de su padre con el dueño del concurso Raúl Rocha.

Fátima al percatarse de la presencia de los medios pidió ayuda para poder salir por otra puerta, ya que no quería ofrecer entrevistas. Una situación fuera de lo común para una ganadora de Miss Universo, que siempre es recibida en su país por todo lo alto.

Dos personas que acompañaban a Bosch, sacaron sus maletas hasta la camioneta que la esperaba para llevarla a su residencia.

Mala situación

Las personas que acompañaban a la modelo actuaron de mala manera, quitando los micrófonos de la prensa sin permiso. “Yo no tengo que dar declaraciones, me dejan en paz por favor”, dijo una mujer.

Medios del país azteca, destacaron que seguramente la joven no quería dar declaraciones por la investigación que hace la Fiscalía General de México, a Raúl Rocha por supuesto dinero mal habido, o la supuesta demanda que le impuso Nawat Itsaragrisil por difamación.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada
Jueves 11 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula