Oklahoma City Thunder arrasa a Phoenix y vuelve a semifinales en Las Vegas

Por

Eimy Carta
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 11:54 am

Ahora, Oklahoma City viajará a Las Vegas con el objetivo de llevarse el pase a la final y poner un broche de oro al comienzo histórico 

En una demostración de poderío absoluto, el Oklahoma City Thunder (OKC) no tuvo piedad con los Phoenix Suns, asegurando su billete a las Semifinales de la NBA Cup con una victoria aplastante por 138-89. La diferencia de 49 puntos subraya el dominio total de OKC en un partido de eliminación directa.

Por segundo año consecutivo, el Thunder se dirige a Las Vegas para disputar las instancias finales del prestigioso torneo de mitad de temporada de la NBA, consolidando su posición como una potencia joven y altamente competitiva en la Conferencia Oeste.

La rivalidad y el momento

La magnitud de la victoria sobre los Suns no es casual y tiene un gran significado:

  1. La humillación a un contendiente: Los Phoenix Suns, a pesar de sus desafíos de consistencia, son considerados un equipo con aspiraciones al título. Humillar a un rival de división con una diferencia cercana a los 50 puntos envía un mensaje contundente al resto de la liga sobre la madurez y la profundidad del Thunder.

  2. Consolidación de la juventud: El Thunder, que sorprendió a muchos al alcanzar las semifinales el año pasado, ha demostrado que su éxito no fue un accidente. Liderado por su joven superestrella Shai Gilgeous-Alexander, el equipo está capitalizando la fase de la NBA Cup como una plataforma para demostrar que ya no es un equipo en ascenso, sino un contendiente legítimo.

  3. El factor viaje a Las Vegas: El hecho de volver a Las Vegas para las semifinales no solo ofrece un incentivo económico, sino que también establece una cultura ganadora en el equipo. Estos partidos de alto riesgo y eliminación directa simulan la presión de los playoffs, una experiencia invaluable.

Un despliegue ofensivo y defensivo completo

El marcador de 138 puntos es testimonio de la increíble eficiencia ofensiva del Thunder, que logró mover el balón y castigar a la defensa de Phoenix constantemente. Pero la clave del margen de victoria residió en la defensa, que limitó a los Suns a solo 89 puntos.

En un torneo donde cada partido cuenta y la diferencia de puntos puede ser crucial (aunque esta fase ya es de eliminación directa), el Thunder demostró que su combinación de velocidad, tiro exterior y defensa perimetral es una fórmula casi invencible.

 

Baloncesto