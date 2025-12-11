Oklahoma City Thunder iguala el mejor inicio en la historia de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder venció a Phoenix Suns y se mantiene con vida en la NBA Cup 2025. Una competición nueva que le da una narrativa diferente a la liga en un corto tiempo. Gracias al triunfo de OKC igualó el mejor inicio en la historia de la liga que implementó un quinteto legendario.

Thunder igualó el mejor comienzo en la historia de la NBA, el 24-1 de Golden State Warriors de la temporada 2015-16. Una marca que convierte al equipo de Oklahoma en un quinteto de leyenda; que podría ser único en su historia si vence el próximo encuentro.

OKC venció 138-89 a Suns en un duelo totalmente controlado desde el primer minuto. Esta victoria le da la posibilidad de avanzar a la semifinal contra San Antonio Spurs en la NBA Cup 2025, que se jugarán en Las Vegas el próximo 13 de diciembre para avanzar al a Final el 16 del mismo mes.

Oklahoma City Thunder puede hacer lo que Golden State no pudo en 2014-15

Golden State Warriors durante la temporada 2015-16 además de alcanzar la marca 24-1. LLegaron a las Finales de la NBA, pero cayeron contra Cleveland Cavaliers 3-4; temporada donde ocurrió el regreso más impresionante en la historia de las Finales a juegos del mejor de 7.

El precedente es brillante: esos Warriors terminaron con un récord histórico de 73-9, el mejor balance en la historia de la liga. ¿Podrá OKC superar esa marca y coronarse como campeones? La pregunta está abierta y todo dependerá de como avance el equipo a lo largo de la temporada.

Shai Gilgeous-Alexander el #1 al MVP de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander es el candidato número uno al MVP porque lidera al mejor equipo de la NBA con récord 24-1; siendo el motor ofensivo y emocional del Thunder. Produce élite en puntos y eficiencia, domina media distancia y línea de libres y mantiene impacto defensivo consistente.