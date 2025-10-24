NBA: Oklahoma City Thunder iguala marca histórica en el inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder es el actual campeón defensor de la NBA. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander ha tenido dos noches fantásticas con alta puntuación. Esa capacidad anotadora, los llevó a igualar una marca que solo dos franquicias tienen en la historia de la liga.

OKC ganó en su debut 125-124 a Houston Rockets, pero también ganaron en el segundo juego de la temporad 141-135 a Indiana Pacers. En esa línea, están mostrando una gran capacidad anotadora, pero también resiliencia para superar momentos complicados durante los juegos.

Esa capacidad imparable para anotar, llevó al Thunder a unirse a San Antonio Spurs (2005) y St. Louis Hawks (1957) como los únicos equipos en la historia de la NBA en ganar partidos consecutivos con múltiples períodos extras en cada juego.

¿Puede Oklahoma City Thunder convertirse en una dinastía?

Oklahoma City ha demostrado capacidad anotadora, profundidad táctica y temple en escenarios límite. Su inicio de temporada, marcado por victorias en doble tiempo extra, revela un equipo que compite y resiste. La forma de jugar lleva a pensar en una dinastía el corto plazo.

Esto es posible por Shai Gilgeous-Alexander, que es el líder ofensivo, emocional y táctico del equipo. Su lectura de juego, capacidad para entrenar y estar en constante periodo de mejora lo convierten en un referente. Con él, los Thunder compiten con madurez y precisión letal.

Las dinastías no se construye solo con talento, sino con consistencia, cultura y adaptabilidad. OKC tiene piezas jóvenes, un sistema funcional y un líder que entiende el juego. Si sostienen el enfoque y el ritmo, pueden convertirse en una fuerza dominante en esta moderna NBA.