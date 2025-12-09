¡No es Cuba! Aroldis Chapman planea jugar el Clásico Mundial con esta selección

Suscríbete a nuestros canales

Sigue la cuenta regresiva, para que se llevé a cabo una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol y a medida que pasan los días se confirman algunos peloteros que podrán ver acción con algunas selecciones, pero a su vez también se dan a conocer algunas bajas.

En este caso particular, un bigleaguer tomaría una decisión que lo convertiría automáticamente en una baja, para una novena y en una gran adquisición para otra.

Aroldis Chapman planea jugar con Gram Bretaña:

Se trata del lanzallamas Aroldis Chapman, quien está evaluando la posibilidad de participar en el evento internacional con la selección de Gran Bretaña, según el periodista Francys Romero.

A pesar de haber nacido en Cuba, los abuelos del experimentado zurdo son oriundos de Jamaica, un país perteneciente a la colonia Británica desde el año de 1962 y por ende, este lanzador puede ser elegible con el equipo que representará a Gran Bretaña.

De hecho, Chapman está en la lista preliminar de esta selección y solamente, debe esperar por el permiso de los Medias Rojas de Boston.

Aroldis Chapman viene de un año grandioso:

El "misil cubano" viene de un 2025 con un rendimiento superlativo, que lo llevó a hacerse ganador del premios Relevista del Año por segunda ocasión en su carrera. El zurdo de 37 años, exhibió una increíble efectividad de 1.17 y acumuló 85 ponches en un total de 61.1 de labor en la campaña regular.