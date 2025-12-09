CLASICO MUNDIAL

¡No es Cuba! Aroldis Chapman planea jugar el Clásico Mundial con esta selección

El cerrador cubano debe esperar por el permiso de los Medias Rojas de Boston 

Por

Neyken Vegas
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 09:00 am
¡No es Cuba! Aroldis Chapman planea jugar el Clásico Mundial con esta selección
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Sigue la cuenta regresiva, para que se llevé a cabo una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol y a medida que pasan los días se confirman algunos peloteros que podrán ver acción con algunas selecciones, pero a su vez también se dan a conocer algunas bajas.

NOTAS RELACIONADAS

En este caso particular, un bigleaguer tomaría una decisión que lo convertiría automáticamente en una baja, para una novena y en una gran adquisición para otra. 

Aroldis Chapman planea jugar con Gram Bretaña:

Se trata del lanzallamas Aroldis Chapman, quien está evaluando la posibilidad de participar en el evento internacional con la selección de Gran Bretaña, según el periodista Francys Romero.

A pesar de haber nacido en Cuba, los abuelos del experimentado zurdo son oriundos de Jamaica, un país perteneciente a la colonia Británica desde el año de 1962 y por ende, este lanzador puede ser elegible con el equipo que representará a Gran Bretaña.

De hecho, Chapman está en la lista preliminar de esta selección y solamente, debe esperar por el permiso de los Medias Rojas de Boston.

Aroldis Chapman viene de un año grandioso:

El "misil cubano" viene de un 2025 con un rendimiento superlativo, que lo llevó a hacerse ganador del premios Relevista del Año por segunda ocasión en su carrera. El zurdo de 37 años, exhibió una increíble efectividad de 1.17 y acumuló 85 ponches en un total de 61.1 de labor en la campaña regular.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 09 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol