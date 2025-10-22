Shai Gilgeous-Alexander lidera dramática victoria del Thunder en su estreno de temporada ante Rockets

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la NBA no pudo haber tenido un inicio más electrizante. Los actuales campeones de la liga, Oklahoma City Thunder (OKC), brindaron a sus aficionados una noche de emociones desbordantes al asegurar una dramática victoria en doble prórroga (125-124) sobre los Houston Rockets, en el mismo día en que el equipo celebró la ceremonia de entrega de sus anillos de campeonato.

El Paycom Center fue testigo de un espectáculo de baloncesto de la más alta calidad, con un duelo directo entre el presente y el pasado de la liga. El pívot de la franquicia y flamante MVP de la temporada pasada, Shai Gilgeous-Alexander, lideró a los Thunder con una actuación estelar que sirvió de lazo dorado a una noche inolvidable.

El encuentro, un verdadero choque de trenes, mantuvo a los miles de asistentes al borde de sus asientos desde el salto inicial. El debut de la superestrella Kevin Durant con la camiseta de los Houston Rockets añadió un nivel de intensidad y narrativa sin precedentes al encuentro. La nueva cara del equipo texano demostró por qué sigue siendo una fuerza dominante, protagonizando varios momentos clave que mantuvieron a los Rockets competitivos hasta el último segundo.

Un Final No Apto Para Cardíacos

El compromiso se caracterizó por una paridad casi absoluta. Ninguno de los equipos logró establecer una ventaja cómoda, intercambiando canastas y liderazgos constantemente a lo largo de los cuatro cuartos reglamentarios y las dos prórrogas subsiguientes. La tensión escaló al punto máximo cuando el marcador reflejó el empate al final del tiempo regular, una situación que se repitió al término de la primera prórroga.

Fue en los segundos finales de la segunda prórroga donde se definió el partido. Con una defensa asfixiante y una ejecución ofensiva quirúrgica, los Thunder lograron asegurar una ventaja mínima que, a la postre, resultó inalcanzable para Houston.

Gilgeous-Alexander: La Figura de la Noche

El más destacado de la jornada fue, sin duda, el base de los campeones, Shai Gilgeous-Alexander. SGA demostró por qué es el líder indiscutible del equipo, cargando con la ofensiva de OKC y cerrando el partido con estadísticas impresionantes: 35 puntos y 5 asistencias. Su capacidad para anotar bajo presión y manejar la ofensiva en momentos cruciales fue la diferencia entre la victoria y la derrota.

La victoria no solo consolida el inicio de la defensa del título de Oklahoma City Thunder, sino que también sienta las bases para una rivalidad emocionante en la Conferencia Oeste, con los Rockets demostrando ser un contendiente serio desde el primer día.