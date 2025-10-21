NBA: Así se jugará la jornada inaugural para este martes 21 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

¡Se terminó la espera! Este martes 21 de octubre arrancan las acciones de la temporada 2025-26 de la NBA. Después de quedarse con los máximos honores por primera vez en su historia en la pasada contra Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder abre el telón en el mejor baloncesto del mundo con las aspiraciones de defender su trono.

El combinado de Shai Gilgeous-Alexander, quien ganó el MVP de la ronda regular y Finales en la 2024-25, recibirá en su pabellón a unos Houston Rockets hambrientos de gloria y que será liderado por Kevin Durant, que extendió su contrato por los próximos dos años con la franquicia tejana.

También en la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors protagonizarán un bonito duelo de apertura en la temporada 2025-26. Sin LeBron James, los angelinos reciben la visita de Stephen Curry y compañía, donde ambos quintetos buscarán posicionarse desde temprano como serios candidatos al campeonato en esta campaña.

Juegos para hoy en la NBA: 21 DE OCTUBRE