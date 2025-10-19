NBA

NBA: Kevin Durant firma una nueva extensión con los Rockets y asegura su futuro

Este acuerdo no solo garantiza que Durant continuará liderando al equipo, sino que también consolida a los Rockets como un contendiente de élite

Eimy Carta
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 11:07 am
NBA: Kevin Durant firma una nueva extensión con los Rockets y asegura su futuro
La superestrella de la NBA, Kevin Durant, acaba de cimentar su compromiso con el futuro de los Houston Rockets al firmar una extensión de contrato por dos años y $90 millones. La noticia confirma una movida estratégica que va más allá del valor monetario: Durant aceptó un acuerdo $30 millones por debajo del máximo al que era elegible ($120 millones) para darle al equipo la flexibilidad salarial necesaria para construir una dinastía.

El nuevo pacto de la súperestrella, que incluye una opción de jugador en la temporada 2027-2028, solidifica la ambición de los Rockets de conquistar el campeonato, reafirmando el entendimiento mutuo que existió desde que Durant eligió a Houston como su destino tras el megacanje de julio.

Más allá del dinero

La decisión de Durant es un potente mensaje sobre sus prioridades. A sus 37 años, el enfoque está claramente en sumar más anillos de campeonato.

-Sacrificio estratégico: Al rebajar la cifra de su extensión, Durant proporciona a la gerencia de Houston el margen de maniobra en el tope salarial. Este espacio es crucial para retener talento actual, realizar adquisiciones clave en el futuro o absorber salarios pesados para seguir reforzando el roster alrededor de su núcleo joven.

-Contrato actual y futuro: Con esta extensión, Durant tiene ahora un total de tres años y $144.7 millones garantizados, incluyendo los $54.7 millones que percibirá en la actual temporada.

Ganancias en la NBA

A pesar de sacrificar la cifra máxima en este acuerdo, Kevin Durant consolida su estatus como el jugador mejor pagado en la historia de la liga. Con sus salarios actuales y futuros, sus ganancias profesionales alcanzan la cifra récord de $598.2 millones, superando al icónico LeBron James ($583.9 millones) como el jugador con mayores ingresos contractuales en la NBA.

De contendiente a favorito

La extensión de contrato es el capítulo final de una narrativa que comenzó en julio, cuando los Rockets adquirieron a Durant en el intercambio más grande en la historia de la NBA. Este megadeal de siete equipos envió piezas valiosas a los Phoenix Suns, incluyendo a Jalen Green, Dillon Brooks, la selección número 10 del draft Khaman Maluach, y las selecciones de segunda ronda Rasheer Fleming y Koby Brea.

La adición de Durant fue un sismo en la Conferencia Oeste. De inmediato, elevó a los Rockets (el segundo mejor equipo del Oeste en la temporada anterior) a la categoría de legítimo aspirante al título. Durant, dos veces campeón y dos veces MVP de las Finales, ahora se une a una base de jóvenes estrellas emergentes como Alperen Sengun y Amen Thompson, formando una combinación de experiencia All-Star y potencial juvenil que asusta al resto de la liga. La meta en Houston es clara: con Durant a la cabeza, ha llegado el momento de competir por el Larry O'Brien.
 

