¿Promesas fugases? Kevin Durant genera desconfianza en Houston con estas declaraciones

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de la NBA, Kevin Durant, ha reafirmado su compromiso a largo plazo con los Houston Rockets, a pesar de la naturaleza cambiante del deporte profesional.

Durant con planes de retirarse en Houston

En una declaración que resuena profundamente en la organización y entre los aficionados, el alero de 37 años ha manifestado su deseo explícito de finalizar su ilustre carrera en la ciudad espacial.

Durant, quien fue traspasado a Houston al final de la temporada baja en un movimiento que sacudió la liga, fue directo al abordar su futuro con su nuevo equipo: "Esa es la intención. Sé que también dije eso sobre Phoenix, pero esa es la intención. Me encantaría hacerlo," declaró Durant.

Esta franqueza, que reconoce sus movimientos de equipo anteriores (haciendo una referencia a su breve y reciente etapa en los Phoenix Suns), subraya un compromiso genuino con el proyecto ambicioso que los Rockets han puesto en marcha para esta temporada 2025-2026.

El Compromiso de la Franquicia y el Jugador

La llegada de Kevin Durant a Houston se percibe como la pieza clave que transforma al equipo de un proyecto en desarrollo a un contendiente inmediato. Los Rockets, bajo la dirección del entrenador Ime Udoka, han rodeado a Durant con una mezcla de jóvenes talentos de alto potencial y veteranos probados, creando un ecosistema que busca explotar el talento ofensivo inigualable de KD.