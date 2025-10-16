¡Un ofertón! El increíble precio de estas entradas de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento de apertura de temporada en casa de los Memphis Grizzlies contra los New Orleans Pelicans, un duelo de rivales divisionales, está ofreciendo entradas a un precio mínimo de solo $4 en la plataforma de reventa TickPick, consolidándose como uno de los boletos de home opener más económicos en la historia reciente de la liga.

Este valor, calificado de “increíble” por la propia plataforma, contrasta fuertemente con la tendencia general de precios en la NBA, resaltando una anomalía significativa en el mercado de entradas.

Una ganga histórica

Según precios de aperturas de temporadas anteriores, el costo para asistir al primer partido en casa de un equipo de la NBA ha ido en aumento en los mercados principales.

-Precio mínimo reportado (Grizzlies vs. Pelicans): $4

-Promedio de la liga (precio mínimo home opener): $64.33 (según datos del inicio de la temporada 2024-2025)

-Entradas más caras (home opener 2024-2025): New York Knicks ($275), Boston Celtics ($240), Los Angeles Clippers ($198).

El precio de $4 para el partido entre Grizzlies y Pelicans es aproximadamente un 94% más barato que el promedio de la liga para los home openers, y lo sitúa dramáticamente por debajo de los precios de mercados grandes. Incluso en comparativa con otros equipos con entradas accesibles, el precio es extraordinario: para la temporada 2024-2025, equipos como los Utah Jazz ($11) y los Charlotte Hornets ($12) figuraban entre los más económicos, pero el boleto de $4 de Memphis los supera en asequibilidad por un margen considerable.

Más allá del precio

Los Memphis Grizzlies son un equipo que ha luchado por el éxito en la última temporada 2024-2025, terminando en la parte baja de la clasificación de la Conferencia Oeste, lo que podría explicar parcialmente la baja demanda inicial. El equipo buscará reencauzar su camino, y este partido de apertura podría ser el inicio de una temporada de redención.

Los New Orleans Pelicans, por su parte, son un equipo en reconstrucción que busca consolidarse como contendiente, liderado por su joven estrella. A pesar de ser rivales de división, este partido en el FedExForum de Memphis parece ser percibido por el mercado secundario como de bajo riesgo o menor perfil.

Este bajo costo se traduce en una oportunidad de oro para el fanático de Memphis y de la NBA en general. Un partido de temporada regular, que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de Play-In o Playoffs, está disponible a un precio comparable al de un café.

Para la afición, es un recordatorio de que la experiencia sigue siendo accesible, incluso en una liga con precios de entradas que a menudo se disparan a cifras de tres o cuatro dígitos. El partido Grizzlies vs. Pelicans no es solo un evento deportivo, es el billete más barato para presenciar acción de la NBA.

