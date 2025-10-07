¡Se encienden las alarmas! Ja Morant sufre lesión y causa pánico en Memphis

Suscríbete a nuestros canales

Los Memphis Grizzlies han confirmado hoy una preocupación significativa para el inicio de la temporada. Su estrella y base titular, Ja Morant, sufrió una lesión en el tobillo durante la práctica del equipo realizada el pasado lunes 6 de octubre.

Según un portavoz oficial del equipo, Morant se torció el tobillo izquierdo mientras participaba en ejercicios de entrenamiento. Si bien el alcance completo de la lesión y la necesidad de pruebas de imagen adicionales no han sido detallados, el equipo ha emitido una actualización sobre su disponibilidad a corto plazo.

Un Retraso en la Preparación del Equipo

El portavoz indicó que el estado de juego de Morant ha sido reclasificado a "semana a semana". Esta designación sugiere que el equipo no espera un regreso inmediato y que la evolución y la respuesta al tratamiento del esguince serán evaluadas constantemente en los próximos días y semanas.

"Ja Morant se torció el tobillo izquierdo durante la práctica de ayer. Su estado de juego ha sido clasificado como 'semana a semana'", declaró el portavoz.

La naturaleza de la lesión, un esguince de tobillo, aunque común en el baloncesto, siempre genera preocupación, especialmente en un jugador explosivo como Morant, cuyo estilo de juego atlético y dependiente de la penetración requiere una salud óptima de sus extremidades inferiores.

Implicaciones para el Inicio de la Temporada

La baja temporal de Morant representa un desafío importante para el staff técnico de los Grizzlies justo cuando el equipo se encuentra en la fase final de preparación antes del inicio de la temporada regular. El esguince no solo afectará la participación de Morant en los entrenamientos finales y partidos de pretemporada, sino que también pone en duda su disponibilidad para el partido inaugural.