¡El más osado! Leyenda de los Bulls denigra la liga y dice que sería el mejor jugador si estuviera activo

La leyenda de los Chicago Bulls y miembro del Salón de la Fama, Scottie Pippen, ha lanzado una declaración que resonará en los círculos del baloncesto y encenderá el debate sobre la evolución del juego a través de las eras. En comentarios recientes que han capturado la atención mundial, Pippen, seis veces campeón de la NBA y uno de los aleros más versátiles de la historia, afirmó categóricamente que, si jugara en la NBA moderna, sería el mejor jugador de la liga.

Esta audaz aseveración no es solo un acto de confianza, sino que está fundamentada en una creencia inquebrantable en su ética de trabajo y en cómo su conjunto de habilidades sin parangón se traduciría y amplificaría en el entorno de juego actual.

“No hay razón para pensar lo contrario,” declaró Pippen. “Si trabajara tan duro como lo hice en aquel entonces, creo que fácilmente estaría entre los mejores.”

El Argumento de la Versatilidad en el Baloncesto Moderno

La declaración de Pippen se basa en una evaluación profunda de las demandas del baloncesto actual, que favorece exponencialmente a los jugadores que poseen su combinación única de tamaño, visión de juego, capacidad atlética y, crucialmente, versatilidad defensiva.

Con 6 pies y 8 pulgadas (2.03 metros) y una envergadura impresionante, Scottie Pippen fue el arquetipo de lo que hoy se conoce como un "jugador point-forward": un alero con la habilidad de manejar el balón, crear para sus compañeros y anotar desde múltiples posiciones. En los años 90, Pippen era una rareza; hoy, esa es la norma para una superestrella de élite.

Defensa Switch : En una era obsesionada con el switching (cambio de marca), Pippen era la personificación del defensor definitivo. Podía marcar de manera efectiva a bases explosivos, aleros tiradores e incluso a hombres grandes en el poste. Su capacidad para defender las cinco posiciones en la cancha (del 1 al 5) lo convertiría en el activo defensivo más valioso de la liga.

Creación de Juego para Aleros: El juego moderno se centra en los wings (aleros) que inician la ofensiva. Pippen promedió más de 5.5 asistencias en siete temporadas, números que pocos aleros de su tamaño pueden igualar históricamente. En un sistema que prioriza el espaciado y el pick-and-roll manejado por aleros, su talento como distribuidor primario se elevaría.

Ritmo y Transición: Los equipos de hoy buscan constantemente acelerar el ritmo. La capacidad de Pippen para tomar un rebote defensivo y lanzar inmediatamente la ofensiva con velocidad —una característica distintiva de aquellos Bulls— lo haría una pesadilla en la transición.

El Impacto del Entrenamiento y la Ética de Trabajo

Pippen también enfatiza que su dominio no sería un regalo, sino el resultado directo de la misma ética de trabajo implacable que lo llevó a la cima. Su creencia es que si aplicara esa dedicación al régimen de entrenamiento y desarrollo moderno, sus habilidades se expandirían para cumplir con las exigencias del juego actual, particularmente en el tiro de tres puntos, una parte del juego que no era tan central en su época.

Si Pippen hubiese crecido y entrenado con el enfoque en el volumen y la eficiencia del triple que se exige hoy, su ya formidable arsenal ofensivo se volvería prácticamente indefendible. Un Pippen con un tiro de tres puntos de alto volumen y precisión —sumado a su creación de juego y defensa— eclipsaría los perfiles de cualquier jugador actual.