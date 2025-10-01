NBA: Los hermanos Curry se unen en Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors ultimaron los detalles para firmar por una campaña al base Seth Curry, ex de los Charlotte Hornets, quién se unirá al equipo por una zafra. Esto es uno de los movimientos más fuertes de cara a la temporada 2025-26 de la NBA.

Los Hermanos Curry se unen

La posible adquisición de Seth, el hermano menor de la leyenda de los Warriors, Steph Curry, dependía en gran medida de los detalles del acuerdo de extensión de contrato del joven Jonathan Kuminga.

La noticia, que ha encendido las redes sociales y el mundo del baloncesto, marca la primera vez que los dos hermanos compartirán equipo como profesionales. A lo largo de sus carreras, ambos han sido conocidos por su excepcional capacidad de tiro de tres puntos, una habilidad que ha redefinido el juego moderno. La combinación de sus talentos bajo el mismo uniforme promete ser un espectáculo imperdible y una pesadilla para las defensas rivales.

Un Dúo Dinámico en la Cancha

Seth Curry, de 34 años, llega a los Warriors tras una exitosa carrera que lo ha visto consolidarse como un tirador de élite y un jugador fundamental en varios equipos. Su eficiencia y su porcentaje de tiro exterior, que consistentemente se ubica entre los mejores de la liga, lo convierten en una pieza de rompecabezas perfecta para el sistema de juego de los Warriors, caracterizado por el movimiento del balón y los espacios abiertos.