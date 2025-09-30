Stephen Curry y Draymond Green presumen su lealtad con este hito (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Se avecina la temporada 2025-2026 de la NBA y con ella, un nuevo reto para un casi inactivo mercado de traspasos para Golden State Warriors, que se apoyan principalmente en su base estelar Stephen Curry.

Si bien este plantel no ha variado mucho en sus nombres, durante los últimos años, la presencia de ''Steph'' y Draymond Green ha sido una constante aún en los tiempos de más adversidad. Y esto, los hace únicos entre jugadores activos de la liga.

Cabe destacar que, para esta venidera zafra, solo cuentan con la incorporación de Will Richcard, Alex Toohey, Jamai Mashack y el experimentado pívot dominicano, Al Horford.

Una lealtad sin igual

De cara a esta siguiente zafra, ambas estrellas del mejor baloncesto del mundo poseen una particularidad: son los jugadores que más años han permanecido en su actual equipo en toda la competición.

Por parte del base de 37 años, quien debutó con esta organización en el 2009, son 17 las temporadas en las que ha vestido el mismo uniforme. Mientras que, el pívot de 35 años, ha hecho lo propio con dicha divisa (desde su estreno profesional en el 2012), por 14 campañas.

Entre los basquetbolistas activos de la National Basketball Association (NBA), apenas 7 de ellos acumulan una década representando a una misma franquicia.

Además de Green y Curry -que son compañeros- solo los siguen en ese selecto grupo: Giannis Antetokounmpo (13 años con Milwaukee Bucks), Joel Embiid (12 años con Philadelphia 76ers), Dwight Powell (12 años con Dallas Mavericks), Nikola Jokic (11 campañas con Denver Nuggets) y Devin Booker (11 años con Phoenix Suns).