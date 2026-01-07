Ronald Acuña Jr. habla sobre la madurez que adquirió en este ámbito

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. puede ser el pelotero más querido por unos y más odiado por otros, gracias a su actitud dentro del terreno de juego. Sin embargo, el "Abusador" ha aprendido a convivir con todo de situaciones e incluso contra comentarios negativos.

Para muchos, la "Bestia" es un jugador prepotente, arrogante y aunque sus acciones lo han llevado a ser el centro de atención en muchas oportunidades, Acuña afirma que ha madurado su manera de asumir las críticas, a pesar de que es un tema que no tiene relación directa con su intensidad en el campo.

Ronald Acuña Jr. anteriormente no ignoraba los comentarios:

El Ronald Acuña actual viene mostrando un mayor grado de madurez, tanto en el terreno, como fuera del mismo y eso quedó ratificado en una entrevista que tuvo con el medio "Detrás del Show".

"La gente juzga por la manera de jugar y yo los entiendo, no los juzgo. Uno está en un deporte donde vas a recibir críticas constructivas, destructivas, vas a recibir de todo un poco", comentó el MVP de la Liga Nacional 2023 sobre las críticas.

A eso añadió, en sentido de chiste, que anteriormente le respondía los comentarios a los fanáticos, pero desde el 2023 en adelante entendió que esa es la postura de los aficionados y la respeta.

"¿Por qué voy a ponerme a pelear con un fanático? El fanático puede decir lo que quiera, tu ves si lo aguantas o no. Por eso yo juego aquí, me encanta", concluyó Acuña al respecto.