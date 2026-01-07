LVBP

Ronald Acuña Jr. habla sobre la madurez que adquirió en este ámbito

La "Bestia" no solamente ha mejorado a nivel beisbolístico sino también como persona 

Por

Meridiano

Martes, 06 de enero de 2026 a las 10:34 pm
Ronald Acuña Jr. habla sobre la madurez que adquirió en este ámbito
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. puede ser el pelotero más querido por unos y más odiado por otros, gracias a su actitud dentro del terreno de juego. Sin embargo, el "Abusador" ha aprendido a convivir con todo de situaciones e incluso contra comentarios negativos.

NOTAS RELACIONADAS

Para muchos, la "Bestia" es un jugador prepotente, arrogante y aunque sus acciones lo han llevado a ser el centro de atención en muchas oportunidades, Acuña afirma que ha madurado su manera de asumir las críticas, a pesar de que es un tema que no tiene relación directa con su intensidad en el campo.

Ronald Acuña Jr. anteriormente no ignoraba los comentarios:

El Ronald Acuña actual viene mostrando un mayor grado de madurez, tanto en el terreno, como fuera del mismo y eso quedó ratificado en una entrevista que tuvo con el medio "Detrás del Show".

"La gente juzga por la manera de jugar y yo los entiendo, no los juzgo. Uno está en un deporte donde vas a recibir críticas constructivas, destructivas, vas a recibir de todo un poco", comentó el MVP de la Liga Nacional 2023 sobre las críticas.

A eso añadió, en sentido de chiste, que anteriormente le respondía los comentarios a los fanáticos, pero desde el 2023 en adelante entendió que esa es la postura de los aficionados y la respeta.

"¿Por qué voy a ponerme a pelear con un fanático? El fanático puede decir lo que quiera, tu ves si lo aguantas o no. Por eso yo juego aquí, me encanta", concluyó Acuña al respecto.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos Carreras
Martes 06 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol