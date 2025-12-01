LaLiga: ¿Cómo quedó la tabla de goleadores en España con el nuevo tanto de Mbappé?

Suscríbete a nuestros canales

Sábado 29 y domingo 30 completados en LaLiga de España con algunas sorpresas, la primera enfocada en que el FC Barcelona regresó a la cima del torneo, gracias a la dejada de puntos del Real Madrid.

Los blaugranas ganaron su duelo el sábado ante el Deportivo Alavés (3-1), haciendo el trabajo para dejar la presión del lado merengue, una que surtió efecto y permitió que Girona repartiera puntos con los madridistas en Montivili, con eso los de Hansi Flick llegaron a 34 unidades por las 33 de los Xabi Alonso.

Pese a esto, el equipo de la capital española pudo tener un fin de semana mucho peor si no aparecía el mejor jugador hasta el momento que han tenido en la temporada: Kylian Mbappé. Para ratificar esta aseveración solo hay que ir a las estadísticas.

El francés anotó de penal al 67' y llegó a la cifra de 14 tantos, que lo mantienen con una cómoda ventaja en el liderato de este apartado. Por su parte, su perseguidor, Robert Lewandowski no pudo sumar a la cuenta y se quedó con ocho, porque los goles de su equipo los hicieron Lamine Yamal y Dani Olmo.

No obstante, uno que sí mojó y bastante en la jornada fue Vedat Muriqi, responsable de dos goles para su Mallorca en el empate con Osasuna, para llegar a la misma cantidad de ocho dianas. EL quinteto de goleadores lo completan Ferrán Torres (Barcelona) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid), ambos con siete.

LaLiga: ¿Cómo sigue el apartado de asistencias?

El otro renglón importante que siempre se destaca en los torneos es el de los pases para los goles y ahí el que más focos se está llevando es el joven talentoso del FC Barcelona, el mencionado Yamal.

El extremo culé suma siete pases de gol, después de su pase gol en uno de los dos goles de Dani Olmo contra el Alavés. A su vez, con ese mismo número de asistencias está su compañero de equipo Marcus Rashford, quien si no extendió esta cifra en la temporada.

El podio en este apartado de LaLiga lo completa Luis Millas Manzanares del Getafe con seis, seguido de Arda Guler del Real Madrid (5) y Eduardo Expósito del Espanyol (4).