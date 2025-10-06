¿Se cierra el telón? Lebron James anuncia su decisión

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la NBA contiene el aliento. LeBron James ha anunciado en redes sociales la secuela de su especial más polémico: "La Decisión" de 2010. Con un post críptico que lo muestra sentado solo en una cancha de baloncesto y el hashtag #TheSecondDecision, el jugador más dominante de su generación ha logrado su objetivo: centrar toda la atención mediática. El anuncio tendrá lugar este martes, y la principal especulación que recorre la liga es una sola: ¿anunciará LeBron James su retirada?

De la traición a la posibilidad del adiós

El guiño a la famosa "Decisión" de 2010, donde James conmocionó a los fans de los Cavaliers al anunciar en ESPN que "se llevaba sus talentos" a Miami Heat, es intencional. Aquel evento, aunque generó repudio, cimentó el poder de LeBron.

Ahora, a sus 40 años y preparándose para su 23ª temporada en la NBA, el dramatismo se centra en el fin de su carrera. La expectativa es alta porque el secreto ha sido absoluto, tal como lo fue la primera vez. Sin embargo, en la era de la hiperconectividad, los aficionados temen que este anuncio sea una colaboración comercial, una "broma" que solo aumentaría la frustración.

Estadísticas que desafían la retirada

La especulación sobre el retiro se alimenta principalmente de su edad, no de su rendimiento. La temporada pasada, el Rey demostró que sigue siendo un jugador de élite, desafiando la lógica para un alero en sus cuarenta.

Estadísticas de élite:

-Puntos por Partido (PPP): 24.4

-Asistencias por Partido (APP): 8.2

-Rebotes por Partido (RPP): 7.8

Estos números son impresionantes. Sus 8.2 asistencias lo mantuvieron entre los líderes de la liga, demostrando que su capacidad de visión y organización sigue siendo de primera línea, no el de un jugador que debería estar listo para retirarse. Además, su eficiencia se ha mantenido notable, con un porcentaje de tiros de campo.

El factor Doncic y el traspaso de poder en Los Ángeles

El contexto de su posible "Segunda Decisión" se complica con la reestructuración de los Lakers. LeBron está listo para jugar la temporada 2025-2026, pero por primera vez en su carrera en Los Ángeles, ya no será el principal pilar del equipo.

La gerencia de los Lakers ha puesto ahora el enfoque en Luka Doncic, marcando la inminente transición de la franquicia. Esta situación podría motivar a James a tomar una decisión definitiva:

1. El retiro épico: Anunciar que la temporada 23 es la última, asegurando que su adiós sea el más grande en la historia reciente de la NBA.

2. Un último movimiento: Anunciar un traspaso sorpresa a un equipo con aspiraciones serias o, siguiendo su sueño, a la franquicia que fiche a su hijo, Bronny James, para jugar con él.



