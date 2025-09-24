¿Estilo europeo? LeBron James comienza a preparar este increíble proyecto para la liga

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el panorama del baloncesto mundial, la superestrella de la NBA LeBron James y su socio comercial, Maverick Carter, están supuestamente en las primeras etapas de formación de una nueva liga de baloncesto.

LeBron quiere otra liga paralela a la NBA

La iniciativa, que según informes competirá directamente con la NBA, está atrayendo a un selecto grupo de inversores. La noticia, reportada por el periodista de ESPN, Brian Windhorst, ha generado una ola de especulación y debate en el mundo del deporte.

La visión detrás de este ambicioso proyecto parece diferenciarse radicalmente del modelo tradicional de la NBA. Una fuente cercana a la situación, citada en el informe de Windhorst, reveló que el enfoque es intencionalmente global, con un estilo de juego y una estructura que se alejarían del formato predominantemente estadounidense. "No quieren que sea una liga estadounidense, quieren que tenga un sabor europeo", se comentó.

Esta declaración ha captado la atención de analistas y aficionados por igual, sugiriendo que la nueva liga podría adoptar elementos distintivos del baloncesto internacional, como un ritmo de juego más estratégico, un enfoque en el habilidad del equipo por encima del individualismo, y posiblemente, diferentes reglas o formatos de competición.

Una competición al estilo europeo

El éxito de ligas como la Euroliga y la popularidad de jugadores internacionales en la NBA, como Luka Doncic o Nikola Jokic, han demostrado el atractivo de este estilo de baloncesto para el público global.

La incursión de figuras del calibre de LeBron James en la gestión de una liga de este tipo marca un hito. A lo largo de su carrera, James ha demostrado una visión de negocios que va más allá de la cancha, con inversiones estratégicas y la creación de su propia productora, SpringHill Company. Su participación como fundador, y no solo como inversor, le daría a la liga una credibilidad y un alcance mediático instantáneos.