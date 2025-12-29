El galán de Telemundo con el que vinculan a Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

En medio del boom mediático por el reinado de Miss Universo 2025, el presentador Clovis Nienow se vio obligado a aclarar de una vez por todas los rumores que apuntaban a un supuesto romance con Fátima Bosch, la nueva reina de la belleza.

¿Hay interés en Fátima Bosch? Clovis responde

Todo comenzó en el programa matutino “Hoy día” de Telemundo, cuando sus compañeros notaron algo “sospechoso” en las interacciones de redes sociales donde Fátima le daba “me gusta” con frecuencia a las publicaciones de Clovis.

Esto desató un mar de especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ambos, tomando en cuenta que al parecer ambos están solteros y sin compromiso.

Clovis, con su característico sentido del humor y tono despreocupado, respondió: “Es mi amiga, y un like no significa nada”, dejando claro que hasta el momento no hay nada romántico entre ellos, aunque admite que ella es “una mujer encantadora, con muchos valores y guapísima”.

El tarot dice otra cosa

Mientras Clovis veía la situación con calma, el astrólogo Mario Vannucci, presente en el mismo set, mencionó que, según las cartas, hubo “alegrías, celebraciones, beso y conversaciones” entre ellos, insinuando que algo sí pudo haber sucedido en el pasado.

“Ese arroz ya se coció, se enfrió y puede volver a recalentarse”, bromeó el experto en tarot, alimentando aún más los rumores entre la audiencia.

La postura de Nienow ante los comentarios sobre Fátima Bosch no fue ni defensiva ni evasiva, simplemente reconoció la admiración profesional y humana, pero dejó claro que lo único real es la amistad, y que por ahora ambos están enfocados en sus carreras y no en romances mediáticos.

“Ahorita ella también en el video dijo que está enfocada en su reinado, yo también estoy enfocado en mi trabajo y, nada, le deseo lo mejor”, acotó.