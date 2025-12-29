Natalia Lafourcade recibe a su primer bebé junto a su galán venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantautora mexicana, Natalia Lafourcade, celebra la época decembrina con el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con el director venezolano, Juan Pablo López Fonseca.

El tierno anuncio de Natalia Lafourcade

La artista compartió la noticia tan esperada en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó con palabras profundas cómo ha sido este momento para ella.

Con una serie de tiernas imágenes familiares, Lafourcade celebró no sólo la llegada de su bebé, sino también la transformación emocional que representa convertirse en madre después de años de carrera y experiencias personales intensas.

“A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida!”, escribió la cantante, acompañando su mensaje con fotos que muestran la ternura del recién nacido en sus brazos y el amor compartido con su pareja.

Con una metáfora poderosa de “morir para renacer como madre”, la artista relató cómo el proceso de espera culminó en esta nueva vida que ahora inicia, describiendo a su hijo como “mi niño precioso” y con el apodo cariñoso de “palomita de maíz”.

Amor de dos

El bebé nace dentro del amor de Natalia con Juan Pablo, cineasta y creador audiovisual venezolano, con quien se casó en 2021. La pareja ha mantenido su vida privada con discreción, pero este anuncio marcó un momento especial donde compartieron con el mundo un instante íntimo de felicidad.

Aunque la cantante no reveló el nombre completo del bebé ni la fecha exacta de nacimiento, las imágenes y el texto transmiten la plenitud de este nuevo capítulo.

Entre las fotografías publicadas por Lafourcade se pueden ver momentos que van desde la ternura del bebé en brazos, hasta escenas cargadas de simbolismo espiritual y familiar.