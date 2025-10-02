¿Jordan o LeBron? Austin Reaves da a conocer quién es el mejor jugador de la historia

Suscríbete a nuestros canales

En una reveladora entrevista que ha capturado la atención del mundo del baloncesto, el escolta de Los Ángeles Lakers, Austin Reaves, ofreció una contundente perspectiva sobre el legado y la motivación inagotable de su compañero de equipo, LeBron James.

Una leyenda indiscutible de la NBA

Las palabras de Reaves no solo reafirman la posición histórica de LeBron, sino que también desvelan la verdadera razón detrás de la longevidad de su carrera a los 40 años.

Las declaraciones, realizadas durante una aparición en el popular podcast [Nombre del Podcast, si se conociera, o simplemente un 'podcast' deportivo], han encendido el debate sobre el título de GOAT (Greatest Of All Time).

Un Legado Sellado, Mucho Antes del Presente

Reaves, un jugador que ha forjado una estrecha relación con James dentro y fuera de la cancha, no dudó en otorgarle a LeBron el máximo honor del baloncesto, subrayando que su estatus está asegurado, independientemente de la continuidad de su carrera.

"En mi opinión, él es el mejor jugador que jamás haya tocado un balón de baloncesto," afirmó Reaves con total convicción. "Lo interesante es que probablemente podría haberse retirado hace seis años y la gente seguiría diciendo exactamente lo mismo. Eso te da una idea de la magnitud de lo que ha logrado."

La ventana de seis años que menciona Reaves sitúa hipotéticamente la jubilación de James alrededor de 2019, justo antes de que ganara su cuarto campeonato de la NBA y cuarto premio MVP de las Finales con los Lakers en la burbuja de 2020.

El hecho de que sus logros hasta ese momento ya fueran suficientes para consolidarlo como el mejor de la historia, según Reaves, resalta la dedicación de James para seguir compitiendo a pesar de haber alcanzado el pico del éxito deportivo y financiero.

Amor y respeto por el baloncesto

Más allá de la conversación sobre el GOAT, Reaves ofreció una visión íntima de lo que realmente impulsa a un atleta con la trayectoria y el patrimonio de LeBron James a continuar en la élite, lo cual el amor y aprendizaje por el baloncesto han sido la mayor motivación para que James se mantenga activo en la liga.