La gran preocupación de Stephen Curry que podría costarle no conseguir otro anillo

Lo que debía ser una temporada de redención y estabilidad para los Golden State Warriors se ha transformado en un terreno minado de incertidumbre. Tras un inicio de año que prometía competitividad, la franquicia de la Bahía se enfrenta nuevamente a su enemigo más recurrente y destructivo: la inestabilidad emocional de Draymond Green. Para Stephen Curry, el líder indiscutible del equipo, la conducta de su compañero se ha convertido en la alarma más ensordecedora de este 2026.

El incidente en Utah: Un punto de quiebre

El pasado sábado 3 de enero, en la victoria de los Warriors sobre el Utah Jazz (123-114), el equipo recuperaba a sus titulares tras una dura derrota ante Oklahoma. Sin embargo, la alegría duró poco. En apenas 12 minutos de acción, Draymond Green fue expulsado tras recibir dos faltas técnicas en menos de 30 segundos.

Este episodio no es un hecho aislado. Con esta nueva sanción, Green acumula nueve faltas técnicas en lo que va de temporada, situándose peligrosamente cerca de la barrera de las 16, lo que acarrearía una suspensión automática de la NBA. Pero más allá de las estadísticas, es el impacto en la moral del equipo lo que mantiene a Curry en un estado de preocupación constante.

Viejos fantasmas en un vestuario renovado

La llegada de refuerzos de peso como Jimmy Butler y la explosión de jóvenes talentos parecían haberle dado a los Warriors una nueva identidad, menos dependiente de los impulsos y más centrada en el rigor táctico. Sin embargo, la reincidencia de Green ha resucitado las tensiones que ya fracturaron al equipo en el pasado:

Discusiones internas: Recientemente, Green protagonizó un altercado verbal con el entrenador Steve Kerr durante un tiempo muerto, lo que resultó en que el jugador abandonara el banquillo para dirigirse al vestuario antes de que terminara el encuentro.

La frustración del "Chef": Aunque públicamente Stephen Curry ha mantenido su habitual compostura, fuentes cercanas al equipo aseguran que el capitán está "al límite". Curry, que busca exprimir sus últimos años de excelencia, ve cómo el foco deportivo se desvía constantemente hacia la disciplina de Green.

Antecedentes de agresión: La sombra de incidentes pasados —como el golpe a Jusuf Nurkic o el altercado con Jordan Poole— sigue pesando sobre la reputación del equipo y la paciencia de sus líderes.

Un calendario sin margen de error

Con un récord que oscila peligrosamente cerca del .500, los Warriors no pueden permitirse ausencias por motivos evitables. Enero se presenta como un mes clave para sus aspiraciones en la Conferencia Oeste, con diez de sus primeros once encuentros disputándose en el Chase Center.