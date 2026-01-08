Christian Nodal conquista a sus fans con su nuevo look ¡Míralo!

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal, el cantante sonorense que no deja de estar en boca de todos, sorprendió a todos con un radical cambio de imagen que ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Con apenas unos días del inicio del 2026, el sonorense decidió darle un giro su apariencia y reflejar una estética más moderna y fresca, provocando revuelo entre sus fans.

Christian Nodal reinventa su estilo

Después de meses luciendo un estilo gótico-vaquero con su melena rizada característica que, incluso, formó parte de su propia línea de ropa inspirada en esa estética, Nodal sorprendió a sus millones de seguidores con un look que ya habíamos visto.

En la serie de imágenes que publicó en sus redes, se aprecia cómo el cantante dejó atrás el cabello largo para optar por un corte estilo ‘undercut’, donde los laterales están claramente rapados y el cabello restante mantiene un poco de longitud para crear contraste.

El intérprete de “Adiós amor” también luce más relajado con gorra, lentes oscuros y una camisa caqui casual, tal como no lo habíamos visto hace un tiempo cuando estuvo atravesando diversos cambios físicos y personales.

Reacciones de los fans

Aunque no faltaron los malos comentarios al mexicano, también hubo muchos seguidores que resaltaron su físico y también aplaudieron su música.

“Eres el mejor y el rey de México lo mejor para ti siempre”, “Chris te queda muy bien el corte!!!”, “Pero que guapo chichi descansa”, “Desde que se casó, que bien se ve señor Nodal”, son algunos de los comentarios que recibió el cantante.