Christian Nodal demanda a Cazzu ¡Sigue la polémica!

La relación entre Christian Nodal y Cazzu había sido objeto de rumores y especulaciones desde que comenzaron a salir, pero aquella historia de amor que acaparó la atención de todos, ahora está tomando un giro completamente inesperado.

Según fuentes cercanas, el cantante mexicano estaría llevando a cabo una demanda legal contra su actual pareja y madre de su hija, Cazzu, en busca de la custodia de la pequeña.

Los rumores de la demanda de Nodal a Cazzu

Aunque ambos artistas han intentado mantener su vida privada lo más alejada de los reflectores, esta noticia ha explotado en las redes sociales y los medios de comunicación.

Las versiones sobre la demanda iniciada por Christian Nodal contra Cazzu han comenzado a tomar fuerza, pero hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado de manera oficial los detalles de esta acción legal.

Luego que la argentina asegurara que, Nodal no es responsable con la manutención de la pequeña Inti, el artista replicó y, afirmó haber entregado 12 millones de pesos mexicanos en los últimos 13 meses.

Asimismo, en medio de acusaciones de Cazzu referentes a que no eran suficientes los pagos que hacía su ex, el artista mencionó que, todo lo entregó en efectivo porque así supuestamente se lo habría pedido su ex.

Deseos de estar con su bebé

En la misma querella, el cantante de “Botella tras Botella”, rechazó no poder estar con la niña y tampoco poder tomar decisiones importantes sobre su crianza, desmontando la versión de la rapera que, aseveró que, Christian no está presente en la vida de su hija.

Por otro lado, el ranchero también se quejó de no poder viajar con Inti e incluso aseguró que, ha intentado tramitar su pasaporte mexicano y la visa americana para que ella pueda viajar junto a él, una solicitud a la que ‘La Nena Trampa’ se habría negado.