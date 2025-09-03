El control que ejerce Christian Nodal sobre Cazzu y su hija queda al descubierto

Suscríbete a nuestros canales

Cazzu ha revelado los obstáculos que enfrenta como madre soltera y los desacuerdos que mantiene con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, en relación con Inti, en el podcast "Se Regalan Dudas".

De acuerdo a la rapera Nodal no habría autorizado que la pequeña salga de Argentina, lo que describe como uno de los "peores momentos de su vida". Cazzu explicó que, al igual que el intérprete, ella también viaja constantemente por sus compromisos laborales y desea que Inti la acompañe

Sin embargo, el permiso de viaje no ha sido concedido por el cantante sin motivo aparente. Para Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, es un desafío no tener a su criatura mientras debe trabajar.

Batalla legal por el permiso

Según el relato de la conocida como ‘La Nena Trampa’, ella y su abogada han intentado desde hace un año obtener el permiso de viaje para Inti. En una reciente reunión con el equipo legal de Nodal, Cazzu se sintió totalmente desamparada y controlada.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘El mundo es devastador’", confesó la rapera.

La mediadora de la reunión, según cuenta Cazzu, sugirió que Christian Nodal podría dar el permiso hasta que Inti tenga 5 años, o incluso hasta los 18, si así lo decide. Aunque Nodal no estuvo presente, las palabras de su abogado fueron las que más afectaron a la artista.

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’", confesó.

A pesar de las pruebas y los argumentos que tiene para solicitar un permiso judicial, la cantante reconoció ser una persona "privilegiada" por no tener que ir a un juicio.