Cazzu regresa a OnlyFans con picante fotografía

Cazzu ha vuelto a OnlyFans luego de haber dejado la plataforma hace un par de años. El anuncio fue inesperado para sus seguidores, pues la argentina se encuentra cosechando parte de su éxito con “Latinaje”, su más reciente trabajo discográfico.

La reactivación de su cuenta en la página azul se da en un contexto en el cual la atención mediática se posa sobre ella tras las recientes declaraciones de su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal.

El anuncio lo hizo acompaño de una picante fotografía, en donde se aprecia una ropa interior atrevida y pose sensual frente espejo. "Estoy de vuelta perr...", escribió junto a la imagen que elevó la temperatura.

Para el año 2020, Cazzu informó por primera vez su ingreso a la OnlyFans, en dicha red boquiabiertos con su contenido de alto nivel de sensualidad y absolutamente exclusivo para los suscriptores.

Suscripción de Cazzu en OnlyFans

Por su parte, la suscripción para disfrutar del contenido privado de “La Nena Trampa” tiene un costo de $10,00 mensuales por los momentos, muchos han visto esta tarifa económica, por lo que es posible un aumento.

La argentina no es la primera estrella que se suma a la plataforma de contenido exclusivo, siendo una excelente opción para que muchos aumenten sus ingresos financieros.

Cazzu causa estragos en México

Por motivos del lanzamiento del libro “Perreo, una revolución”, la intérprete causó estragos en su llegada a México tras ser abordada por la prensa en busca de alguna declaración sobre Nodal.

Sin embargo, el acceso a los medios de comunicación al lugar donde se llevaría a cabo su rueda de prensa fue limitado, causando el enojo de muchos.

Con todo Cazzu declaró que Nodal no paga una manutención suficiente para cubrir los gastos de su hija. En su momento trascendió que la cantante habría exigido una suma mensual de dinero que asciende a los $135,000 y en contraposición, el equipo legal del cantante habría extendido una oferta de tan solo $7,000.