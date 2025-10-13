Jennifer López recibe el otoño con ajustada falta roja

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante Jennifer López ya se encuentra disfrutando del otoño con las múltiples actividades y eventos en Estados Unidos. En una reciente aparición la conocida "Diva del Bronx", lució radiante con un conjunto en color rojo carnesi.

Con el otoño a la moda

La estrella de 58 años y madre de dos mellizos llamados Max y Emme, optó por llevar un estilo muy elegante con blazer, falta larga recta, cinturón negro, sombrero y tacones de cuadros.

Un look que complementó con una cartera negra y maquillaje muy suave que la hicieron lucir sensacional y muy comentada por expertos en moda.

La Gran Manzana de Nueva York, fue el escenario perfecto para que la intérprete de "Papi", mostrará su lado fashion y clásico, firmado por la casa de moda Dior.

El conjunto además de resaltar la silueta de López, fue perfecto para que demostrara la diversidad que tiene de estilo, que en ocasiones puede andar de compras en Los Ángeles, llevando pantalones de jeans y en otros lucir muy clásica como de realeza británica.

Una mujer fuerte

Pese a las noticias de su ruptura con Ben Affleck, y que pronto sus mellizos dejarán su hogar rumbo a la universidad, Jennifer sigue muy entregada a su carrera, ahora con la serie "The last Mrs Perrish", de la plataforma Netflix.

Además, este año se ha estrenado la película "El beso de la mujer araña", de la cual es parte con el personaje de Ingrid Luna.