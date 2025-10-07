Así fue el reencuentro de Jennifer López y Ben Affleck del que todos hablan

Suscríbete a nuestros canales

A un año de su escandalosa separación, Jennifer López y Ben Affleck volvieron a acaparar los titulares con una aparición que muchos no esperaban, pero, que celebraron como si significara un acercamiento más íntimo entre ambas celebridades.

El cruce de palabras se dio en el estreno del musical “Kiss of the Spider Woman”, donde JLo brilló como protagonista, mientras que su exesposo, fungió como el productor del proyecto.

La anhelada escena de Jennifer López y Ben Affleck

Desde el instante en que ambos hicieron su entrada en la alfombra roja, los flashes estallaron. La sonrisa de ella contrastaba con la mirada penetrante de él. Además, hubo un breve intercambio cercano que, aunque no se escuchó lo que decían, dejó ilusionados a muchos.

En los videos que circulan por redes, quedó claro que, no existe tensión entre ellos… ¡a menos que sepan esconderla muy bien! Pues, el actor se acercó a hablar con su ex y ella ni pestañeó, pero, tampoco existió un mal gesto de su parte.

La razón de la presencia de Ben

Aunque muchos especulan que podría revivir el vínculo sentimental que tenían, la realidad es que, el protagonista de “Batman” asistió netamente por trabajo. Tal como fue mencionado anteriormente, Affleck es el productor del musical junto con la compañía Artist Equity.

Durante la ceremonia, la cantante no dejó pasar la oportunidad de reconocer públicamente el esfuerzo de su exmarido. “Gracias Ben. Esta película no se habría hecho sin ti y sin Artist Equity”, expresó.

El vínculo entre Jennifer López y Ben Affleck ha sido ampliamente documentado. Su historia de amor comenzó años atrás, luego resurgió con fuerza en 2021, y se materializó en matrimonio en 2022.

Pero en agosto de 2024 JLo solicitó el divorcio por diferencias “irreconciliables”, proceso que se cerró formalmente al final del año.