Así vivió Jennifer López el incómodo momento al ser cuestionada sobre Ben Affleck

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López se encuentra en medio de la promoción de la película “Kiss of the Spider Woman”, la cual fue producida por Ben Affleck, aunque todo parecía ir bien en su gira medios, una pregunta generó un ambiente incómodo en el set.

Fue en el programa Today de NBC, cuando el presentador Craig Melvin cuestionó cómo sobre su divorcio mientras debía ir al set a grabar. Esta pregunta no solo incomodó a JLo, sino que, posó su peor cara sin medir consecuencias.

"En medio de la filmación de este elaborado y hermoso musical, también se finalizó tu divorcio con Ben", preguntó el entrevistador. La respuesta de la actriz fue directa y sin rodeos: "¡Ahí vas! ¡Mira a este tipo!".

Melvin luego aclaró su razón para mencionar a Affleck al discutir la película, señalando: "Pero luego leí que tu ex es productor ejecutivo de la película", López se rió del momento, antes de darle crédito a su exesposo.

"Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho", dijo, de manera firme. "Y siempre le daré ese crédito”, agregó sin desmeritar el trabajo del también actor.

Un proceso sanador en el set

La “Diva del Bronx” rompió el silencio con CBS News Sunday Morning sobre cómo su separación la llevó a vivir un “momento difícil” que coincidió con el rodaje de “Kiss of the Spider Woman”.

Para la artista estar en el rodaje en medio de su separación ha sido transformador, aunque en su hogar era todo lo contrario. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Cada momento en el set era tan feliz, y luego, en casa, no fue tan bien”, afirmó.

A lo largo de varios meses el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck fue titular en los medios de comunicación, pero para ella aquel tiempo la hizo ser otra persona.