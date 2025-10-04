Mariah Carey aborda 22 años después, polémica y rivalidad con Jennifer López

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 22 años desde que la cantante Mariah Carey realizó unas declaraciones sobre Jennifer López, que causaron controversia en los medios de comunicación. Y es que, la intérprete de “Hero”, declaró en una entrevista que no sabía quién era la “Diva del Bronx”.

Rivalidad por unas declaraciones

En el 2003 a Carey conocida por tener una voz potente y fuerte para cantar diversos géneros, se le preguntó por López. Sin filtros Mariah comentó que no sabía quien era, la hoy convertida en una estrella de la música y actuación.

“No la conozco”, dijo, nunca pensando que la situación se convertiría tendencia con graciosos memes que hasta la fecha se mantienen.

Recientemente, Carey habló de la polémica que se formó por las declaraciones y de cómo es hoy su relación con la protagonista de la película “Nunca Más”.

Mariah no quiere a López

“La cuestión es que fui sincera cuando lo dije. Así que no sé cómo llegó a ser tan grande. La honestidad no suele volverse algo tan importante la mayor parte del tiempo”, comentó.

Hace algunos años la cantautora había revelado que se había enterado de supuestas malas palabras que Jennifer habría dicho sobre ella, que la molestaron.

Es tanto la molestia de la intérprete de “All I Want for Christmas is You”, que en el año 2013 cuando López estuvo realizando una presentación en “American Idol”, Carey no se levantó de su puesto para aplaudirla por el performance único y cargado de estilo que hizo.