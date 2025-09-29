Super Bowl 2026: El mensaje de Jennifer López para Bad Bunny por el espectáculo

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 28 de septiembre se confirmó que el cantante puertorriqueño Bad Bunny, será el encargado de realizar el show del medio tiempo del Super Bowl LX. El boricua derrochará talento y fuerza el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El artista se mostró muy feliz, emocionado y listo para la oportunidad de representar la cultura hispana en un escenario tan grande e importante. “Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, dijo en un comunicado.

Felicitaciones de “La Diva del Bronx”

Una de las felicitaciones más grandes para el boricua, fue de la actriz, bailarina, cantante y empresaria Jennifer López, quien conoce de primera lo que es estar en el show, ya que en el año 2020 lo realizó junto a Shakira en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida.

Como dato curioso en aquel momento el conocido “Conejo malo”, fue parte de los invitados especiales, realizando un show único junto a Shakira. A través de X López posteó una foto con el artista y la bandera de Puerto Rico.

Además, escribió un bonito mensaje de orgullo para el joven que ha logrado una carrera impecable en la música, con giras repletas de fans coreando sus canciones. “¡Ahora te toca a ti! Bori gang lets go", escribió en la red social.

Sabor Latino

En el show del 2020 Shakira y Jennifer resaltaron el sabor latino con los éxitos más grandes de su carrera. Ambas se movieron por todo el escenario, despertando gritos y aplausos en todos los presentes, en especial por el grito “Latinos unidos”.