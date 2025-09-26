Bad Bunny recibe amenazas de muerte en Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny fue, presuntamente, blanco de una "amenaza de muerte creíble" que generó una inmediata intervención de autoridades federales, incluyendo al FBI, mientras el artista concluía su exitosa serie de conciertos en Puerto Rico.

Hasta el momento la información es limitada, sin embargo, se sabe que la amenaza se habría realizado en línea. Lo que elevó la alarma y provocó la acción federal es la credibilidad que las autoridades le otorgaron al aviso.

Según el periodista, las autoridades lograron identificar al presunto autor y, señalaron que este "estaba armado" durante la residencia. Aunque se desconoce la cronología exacta de los hechos y si se realizaron detenciones, la presencia de funcionarios federales en los eventos de Bad Bunny se hizo sentir.

Seguridad reforzada en conciertos

A pesar de la amenaza, Bad Bunny continuó sin incidente con su residencia en el “Choliseo”, con 31 presentaciones en la isla del encanto, que culminó el pasado 20 de septiembre.

Cabe destacar que los detalles sobre las medidas implementadas siguen siendo confidencial, se confirmó la presencia y el monitoreo de autoridades federales para garantizar la protección del artista y de los fanáticos cada fin de semana.

Para Bad Bunny, realizar esta serie de conciertos en su natal Puerto Rico lo describe como un sueño hecho realidad, y que, además, lo tiene en mente "desde que tiene memoria".