Bad Bunny y el cierre histórico de su residencia junto a Marc Anthony

San Juan vivió una noche para el recuerdo la noche del 21 de septiembre de 2025, cuando en la última función de la residencia “No me quiero ir de aquí: Una Más”, el salsero Marc Anthony irrumpió en el escenario para cantar con Bad Bunny.

El momento se volvió instantáneamente viral, una fusión explosiva de salsa y reguetón que puso a vibrar el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Bad Bunny y Marc Anthony: un homenaje a la Isla

Cuando 'El Conejo Malo' anunció que había preparado una sorpresa para esta función final, pocos imaginaban la magnitud de lo que venía. “Voy a cantar algo que no he cantado hace 20 años”, dijo, generando expectativa. Segundos después, el salsero apareció bajo una ovación ensordecedora.

La versión de “Preciosa”, canción icónica interpretada originalmente por Marc en el género salsa, ganó una nueva dimensión al unir las voces de ambos artistas.

“No me quiero ir de aquí: Una Más”: cierre con broche de oro

La función número 31 de la residencia no solo marcó el fin de la serie de conciertos, sino que se convirtió en un símbolo del poder cultural puertorriqueño, con invitados de lujo y momentos mágicos.

"No me quiero ir de aquí: Una Más" cerró con la sala llena, emociones a flor de piel y una transmisión global que permitió que millones de personas alrededor del mundo también vivieran la magia.

El evento fue más que música; fue identidad, espectáculo y reafirmación de lo que significa ser boricua ante los ojos del mundo.