Bad Bunny sorprende en su residencia con este invitado especial

El domingo 14 de septiembre, el reggaetonero Bad Bunny dio punto y final a su exitosa residencia, ese evento que desde el 11 de julio paralizó a su natal Puerto Rico. Para esta última velada, el artista sorprendió con una figura que nadie esperaba.

Para hacer la noche aún más especial, ‘El Conejo Malo’ subió al escenario nada más y nada menos que al maestro Jacobo Morales, haciendo un guiño a la memoria, el arte y a sus raíces que nunca olvida.

Bad Bunny y Jacobo Morales: un junte muy boricua

El cineasta, actor y poeta Jacobo Morales no es cualquiera. Para muchos, representa la historia viva del cine y la cultura puertorriqueña. Su regreso a ese set simbólico, la casita que forma parte del imaginario visual de la residencia de Bad Bunny es un símbolo de unión generacional.

Ese set, “La Casita de Concho”, formó parte de un cortometraje/documental de la residencia, evocando escenas íntimas, memorias hogareñas y ese sentimiento de que uno siempre vuelve a lo que le pertenece.

Morales, con toda su trayectoria, siendo protagonista y creador, le da otro nivel al show, pues, no solo se ve, sino que se siente.

El público lo vivió como un regalo

Apenas se dio a conocer su entrada al escenario, las redes estallaron. Videos publicados muestran a la multitud de pie, ovacionando, algunos con lágrimas, otros gritando su nombre durante varios minutos.

¿Y es que cómo no ovacionarlo? Jacobo representa el pasado glorioso del cine puertorriqueño: “Dios los cría”, “Linda Sara”, “Nicolás” y los demás.

La residencia en 'El Choli' rompió esquemas

El intérprete de éxitos como “Baile Inolvidable” y “Debí tirar más fotos”, cerró con broche de oro su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot tras 30 funciones llenas de emoción.

Durante la última noche, que comenzó alrededor de las 8:30 p.m., ofreció un espectáculo de más de tres horas ante un público entregado que le dio energía de sobra para cerrar el ciclo.

El cantante aprovechó el momento para expresar lo que sentía estar de vuelta en su isla, “haciendo sentir el efecto de estar en casa con los míos”.

Entre lágrimas y gratitud, reconoció el apoyo del público, comentó que el logro superó sus propios sueños de infancia, y aseguró que se va con el corazón lleno de lo vivido. Tanto fue el éxito de esta residencia que, Bad Bunny habilitó una fecha mas. “Una más” así se llama la nueva función que se celebrará el 20 de este mes.