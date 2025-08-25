Belinda “perreó” hasta más no poder con Bad Bunny en ‘El Choli’ (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Bajo las luces y los ritmos del Coliseo de Puerto Rico, también conocido como ‘El Choli’, ocurrió un encuentro inesperado que paralizó las redes: Belinda, carismática como siempre, fue captada bailando junto a Tokischa en el concierto de Bad Bunny mientras retumbaba “Tití Me Preguntó”.

Pero el momento más emblemático llegó cuando el propio reggaetonero se acercó a ella, cantándole “Perro Negro”, sí, esa canción donde la nombra con el icónico verso “vuelves locos como Belinda”, provocando una explosión de emoción entre los asistentes.

"¡Acho, PR es otra cosa!": dice Belinda

Pero estos momentos que acabamos de mencionar no fueron los únicos que revolucionaron al público. Y es que, tal como lo han hecho otros artistas, la cantante de “Luz Sin Gravedad“, no pudo irse sin decir la icónica frase que elogia a toda la comunidad puertorriqueña.

Después de un suspiro, la rubia gritó: “¡Acho, PR es otra cosa!”, para finalizar con una energía que contagió a los miles de asistentes.

Cabe destacar que, otras estrellas, como: LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin y Kylian Mbappé; ya han expresado el mismo sentimiento en shows anteriores, convirtiéndolo así en uno de los sellos que engalanan esta serie de conciertos del artista urbano.

La conexión de Belinda y Bad Bunny

Desde las historias de la mexicana en Instagram anunciando su presencia en el espectáculo, hasta los videos virales que siguieron, la escena se volvió viral en cuestión de horas. Fans, influencers y medios no pararon de compartir la emoción de ese instante.

Pero este no fue el único guiño entre ambos artistas. El boricua ha dejado claro su fanatismo por Belinda en varias ocasiones.

Por ejemplo, menciona su protagonismo en la telenovela “Cómplices al rescate” en la canción “VOU 878” y hasta mostró en redes una foto navideña de su infancia con un CD de aquel popular melodrama.

La también actriz, por su parte, le devolvió el gesto con estilo en su tema “La Cuadrada”, donde suelta con descaro “Te estoy volviendo loco, como diría Benito”.

Un fenómeno llamado Bad Bunny

La residencia “No Me Quiero Ir De Aquí”, con más de 30 conciertos que rebasaron expectativas, ha sido un auténtico fenómeno cultural y turístico.

Entre melodías tradicionales como la bomba y la plena, escenografías poderosas y un fuerte sentido de identidad, Bad Bunny ha convertido su regreso al “Choli” en una celebración de la cultura puertorriqueña, con impacto económico estimado en más de 200 millones de dólares.