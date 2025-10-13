MLB: Mike Shildt sorprende a Padres y anuncia su retiro de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Mike Shildt comunicó su decisión de retirarse del béisbol profesional tras su paso por Padres de San Diego. El anuncio tomó por sorpresa a la organización, que esperaba continuidad tras dos campañas de más de 90 victorias. El ex manager alegó desgaste personal y cerró su etapa en MLB.

La salida de Shildt deja un vacío táctico en San Diego. Su estilo metódico y su manejo del clubhouse fueron clave en la reconstrucción competitiva del equipo. Aunque no hubo conflictos internos, el manager reconoció que no tenía la energía para continuar en el proyecto.

La organización despidió a Mike con respeto y gratitud, destacando su impacto dentro y fuera del terreno. El retiro no solo marca el fin de una etapa, sino el inicio de una búsqueda estratégica para 2026. Padres deberá reinventarse sin el hombre que guió su resurgir competitivo.

Padres de San Diego agradecen a Mike Shildt por su trabajo

Mike Shildt logró compenetrar un núcleo exigente: Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y compañía. Su manejo del clubhouse y lectura táctica permitieron dos temporadas consecutivas victoriosas y clasificación a postemporada. Aunque el resultado final, no llegara a Serie Mundial.

El presidente de operaciones, A.J. Preller, lo despidió con respeto: "Queremos felicitar a Mike por una carrera exitosa y agradecerle sus importantes contribuciones a los Padres y a la comunidad de San Diego durante los últimos cuatro años, incluyendo temporadas consecutivas de 90 victorias y dos apariciones en postemporada como manager".

Candidato a manager de Padres de San Diego

Por ahora no se sabe nada sobre un posible reemplazante de Mike Shildt en Padres de San Diego. Sin embargo, Ryan Flaherty podría ser una de las opciones más sólidas para el equipo. Es el actual coach de bateo del equipo y fue candidato en 2023, por lo que sería una opción para darle continuidad al proyecto actual.