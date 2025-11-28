Estados Unidos: Nueva York lanza bono de $1.000 para familias elegibles (Requisitos aquí)

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio de esta noticia en Estados Unidos que beneficia a miles de familias ha generado gran interés entre los residentes. La gobernadora Kathy Hochul amplió el Crédito Empire State por Hijos, lo que permitirá a más de 1,6 millones de familias recibir un apoyo financiero directo.

La expansión del beneficio duplica el valor del crédito fiscal reembolsable, que antes solo incluía a niños de 4 a 16 años. Ahora, los pequeños de 0 a 3 años también califican, lo que representa un alivio significativo para las familias de ingresos bajos y medios, con esta modificación, el crédito máximo aumenta de $330 a hasta $1.000 por niño, asegurando un respaldo económico más sólido.

Quiénes califican para el beneficio en Nueva York, EEUU

Para recibir este nuevo beneficio, es necesario que las personas cumplan con ciertos requisitos, como:

Ser residente del estado de Nueva York durante todo el año fiscal.

Tener un hijo menor de 17 años con un SSN o ITIN válido.

Que el hijo calificado tenga menos de cuatro años para recibir el crédito máximo.

Así mismo, los niños entre 4 y 16 años también califican, pero recibirán un monto menor, con planes de incremento gradual en el futuro.

Foto: Cortesía

Vale destacar que la elegibilidad del beneficio depende del ingreso familiar:

Solteros o cabezas de familia: FAGI ≤ $75.000.

Casados presentando declaración conjunta: FAGI ≤ $110.000.

Casados presentando por separado: FAGI ≤ $55.000.

Incluso las familias con ingresos superiores pueden obtener un crédito parcial gracias a la eliminación gradual del beneficio.

En ese sentido, las familias pueden reclamar el beneficio al presentar su declaración de impuestos estatal. Para ello, deben:

Completar el Formulario IT-201 (Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de Residente de Año Completo). Adjuntar el Formulario IT-213 (Reclamo del Crédito Empire State por Hijos) con la información de los hijos elegibles.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York recomienda usar servicios gratuitos, como NYC Free Tax Prep, para asegurar que el crédito se reciba correctamente.

Este crédito fiscal facilita la vida de los padres y garantiza que los niños más pequeños tengan un respaldo económico esencial. La recomendación es presentar los formularios a tiempo y verificar la documentación de los hijos para aprovechar al máximo este beneficio histórico.