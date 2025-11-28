¡Saren simplifica tus trámites! Aprende a pagar tus tasas con un clic en BDV

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha habilitado un método digital que permite a los ciudadanos realizar sus pagos de tasas y aranceles de manera sencilla y segura. Gracias al portal web, ahora es posible completar estas transacciones desde casa, evitando largas filas y garantizando que el pago quede registrado correctamente en el sistema.

Pasos para realizar el pago en línea a través del Saren

Para efectuar el pago, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Saren y seleccionar la opción “Aplicaciones / Pago en Línea”. Luego, se solicita el número de la Planilla Única Bancaria (PUB) junto con los datos del titular de la cuenta, incluyendo cédula, correo electrónico y número telefónico, esta información asegura que el registro del pago sea correcto.

Una vez que hayas ingresado los datos personales, se debe elegir el tipo de cuenta a utilizar, ya sea corriente o de ahorro. Posteriormente, se recibirá un código en el teléfono asociado a Clave Móvil, el cual deberá ingresarse en el portal para completar la transacción, una vez confirmado, el sistema indicará que el pago se ha procesado correctamente.

Este método ofrece múltiples beneficios, como ahorro de tiempo, reducción de desplazamientos y disminución de errores administrativos. Además, los usuarios obtienen un comprobante digital que puede ser útil para futuras verificaciones o trámites relacionados con documentos legales, proporcionando mayor seguridad y transparencia.

En caso de cualquier duda o inconveniente, Saren pone a disposición varias vías de contacto, se puede escribir a través de sus redes sociales, como TikTok, Facebook e Instagram (@Sarenenlinea), o enviar correos a [email protected], estos canales permiten hacer consultas, reportar problemas o recibir orientación sobre el proceso de pago.

Asimismo, antes de finalizar la transacción, es importante verificar que todos los datos personales y de la Planilla Única Bancaria sean correctos.