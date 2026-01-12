Hermano de Miss Venezuela brilla con los Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Camilo, es el hermano menor de la Miss Venezuela 2017 y 2da finalista del Miss Universo 2018, Sthefany Gutiérrez. El joven es una potencia en el beisbol nacional y próximamente internacional, ya que está firmado con el equipo Mets de Nueva York.

A través de Instagram el jovencito comparte imágenes y videos de sus entrenamientos, viajes y momentos especial con su familia, en especial con su guapa hermana, quien hoy vive felizmente casada y con un bebé.

Brillando en el deporte

Fue en el año 2024 que Camilo Gutiérrez Gutiérrez fue firmado con los Mets de Nueva York, dando un saltó enorme a Estados Unidos, con tan solo 14 años.

El jovencito, nacido en Barcelona, estado Anzoátegui, es un apasionado del beisbol formándose desde temprana edad para vivir el éxito de hoy, siendo parte de la CJ Baseball Academy de Maracaibo.

Es cuestión de tiempo para que el criollo comience abrirse camino en las Grandes Ligas, y juegue con equipos en Venezuela y Estados Unidos.

Sus padres y conocida hermana, siempre publican imágenes de lo orgulloso que están de su entrega al deporte.