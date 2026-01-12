Luis Silva se despide de Yeison Jiménez y recuerda su colaboración musical

Suscríbete a nuestros canales

La inesperada y trágica muerte del cantante colombiano, Yeison Jiménez, ha sacudido a la música popular y al mundo del entretenimiento.

El artista de 34 años falleció este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de avión que se estrelló entre Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando se dirigía a un concierto en Marinilla, Antioquia.

Los fanáticos, colegas y celebridades han inundado las redes sociales con homenajes y mensajes de dolor. Su esposa, su familia y miles de seguidores lamentan la pérdida de un ícono cuya carrera había escalado meteóricamente en los últimos años.

La colaboración de Luis Silva y Yeison Jiménez

Una de las colaboraciones más inesperadas y celebradas en la carrera de Yeison Jiménez fue junto al venezolano Luis Silva, leyenda del joropo y la música tradicional venezolana. Juntos grabaron el tema “Cómo No Voy a Decirlo”.

Hace 5 años nació aquella versión que fusionó el estilo caribeño de Silva con la energía y el sello popular de Jiménez, creando un puente musical entre Colombia y Venezuela que conquistó a los fanáticos del folclore latinoamericano.

La canción, originalmente interpretada por Silva en solitario, cobró nueva vida con la voz de Jiménez al lado del maestro venezolano. El impacto de esta colaboración fue tal que el tema se viralizó en plataformas digitales y sigue siendo recordado con cariño por los fans.

Luis Silva se pronuncia tras la muerte de Yeison

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, Luis Silva usó sus redes sociales para despedir al amigo y colega con palabras profundas y llenas de respeto. En su cuenta de Instagram, el cantante venezolano publicó un video expresando sus sentimientos ante la noticia.

“Que Dios te reciba en su seno y te brinde el descanso eterno. Siempre te recordaremos, vuelta alto gran amigo”, escribió este mensaje que conmovió a seguidores de ambos artistas y que refleja la estrecha relación humana y profesional que compartieron.

En el audiovisual, el llanero expresa que “el mundo de la música popular está completamente de luto”. Asimismo, pidió fortaleza para sus familiares tras la trágica partida del intérprete de éxitos como “Vete” y “Hasta la madre”.

“En esta oportunidad mi amigo Yeison se nos fue al cielo para compartir y a cantarle a Dios, porque de verdad fue uno de los mejores cantantes y compositores de la música popular colombiana”, apuntó.