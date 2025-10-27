Mira el emotivo gesto que tuvo Luis Silva con su hija 'Luisita'

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido cantante venezolano Luis Silva volvió a demostrar que la música corre por sus venas, no solo en el escenario, sino también en el seno de su familia.

A lo largo de su trayectoria, el también conocido como 'El barinés de Oro', ha demostrado ser un romántico empedernido y, a través de su música, le ha cantado a la mujer, por lo que su hija no podía ser la excepción.

Luis Silva le lleva serenata a su hija

En sus redes sociales, el artista publicó un video en el que aparece junto a su hijo Luis Miguel, ofreciendo una serenata a su hija Luisita, quien ya está con siete meses de embarazo.

“Así como día a día yo le canto a toda mujer embarazada que suelo encontrar en cualquier parte, hoy le tocó a mi amada hijita Luisita Silva, ya con 7 meses de embarazo pues me dará otro nieto más y acompañado de mí hijo, yo te bendigo en el nombre del Señor”, escribió en la descripción del video.

El emotivo gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios emocionados. “Que bello. Como su padre le canta a su hija que nostalgia”, “Felicidades, una bendición para toda la familia”, “Q bello me encanta esa canción”, son algunos de los mensajes.

Por su parte, Luisita, quien se dedica al mundo empresarial, le dio las gracias por la visita: “Gracias papá por venir a verme y cantarme con esta canción tan hermosa, estoy muy agradecida de Dios y de ti papa y de mi hermano Luis Miguel los amo mucho”.

Un símbolo del folclore

Luis Silva nació el 5 de diciembre de 1962 en Santa Rosa, estado Barinas, y desde pequeño mostró una inclinación muy marcada hacia la música folclórica venezolana.

Ha sido un referente de la música llanera desde finales de los años 80, y su discografía incluye clásicos como “Como no voy a decirlo”, “Romance quinceañero” o “La diosa y el pecador”.

Su vigencia también se refleja en las plataformas de streaming. Silva se ha consolidado como uno de los artistas de música venezolana más escuchados en Spotify, con amplio público en Venezuela, Colombia y Estados Unidos.