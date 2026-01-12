Maritza Sayalero se despide de un ser querido: "Profunda tristeza"

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1979, Maritza Sayalero, compartió el fin de semana en su perfil de Instagram una dolorosa noticia, la muerte de su perro Tigro. Con una fotografía y doloroso mensaje la belleza radicada en México, se despidió de su hijo perruno, como lo llamaba.

Duro adiós

Sayalero posteó una imagen de su mascota, con quien pasó años de amor, fidelidad y cariño. Aseveró tener su corazón totalmente destrozado por la muerte, y que recordará siempre todos los momentos especiales que pasaron.

“El último integrante mayor de mis hijos perrunos. Era mi apoyo emocional en cada despertar, era mi descanso en cada anochecer. Tengo una profunda tristeza por su partida. Nos dio años de muchísimo amor”, escribió en el post.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar para la Miss Venezuela 79, por parte de su amiga y compañera universal, Bárbara Palacios, y Albany Lozada, quienes escribieron palabras de condolencias.

Vida en México

La hermosa venezolana que ganó la primera corona universal en Australia, vive en el país azteca con su esposo, el extenista Raúl Ramírez, y su madre Gloria.

Se encuentra entregada en apoyar al cien por ciento a su esposo, quien padece de Parkinson.

También tiene unos nietos que la llenan de mucho amor, al igual que sus tres hijos Raúl, Rebeca y Daniel Francisco.