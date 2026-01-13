LVBP

LVBP: Así se disputará la jornada del martes en el Round Robin

Cardenales de Lara regresa a la acción con el objetivo de mantenerse en la cima de la clasificación

Theoscar Mogollón González
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 11:28 pm
La temporada 2025-2026 de la LVBP vivirá otra imperdible jornada de Round Robin este martes 13 de enero. Cabe mencionar que los Navegantes del Magallanes será el equipo que no tendrá actividad, ya que les corresponderá su jornada libre.

Para esta ocasión, el Alfonso "Chico" Carrasquel abrirá sus puertas nuevamente, con la única diferencia que Caribes de Anzoátegui cambiará de rival para medirse contra Cardenales de Lara.

A su vez, el Luis Aparicio "El Grande" presenciará otro choque que promete intensidad entre Águilas del Zulia y Bravos de Margarita. Ambos juegos están pautados para iniciar a las 7:00 pm.

 

