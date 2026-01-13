Resultados de la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El lunes dio inicio a una nueva semana de emociones en el Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que para esta ocasión, los dos equipos que fungieron como locales se quedaron con la victoria, algo que también les benefició en la tabla de posiciones.

Un Round Robin lleno de intensidad

El choque con más carreras de esta jornada se vivió en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel. Allí, los Caribes de Anzoátegui vinieron de atrás para remontarle un gran compromiso a los Navegantes del Magallanes. El marcador final señaló un 9 a 6 para los orientales.

Por su parte, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, las Águilas del Zulia volaron alto para derrotar a los Bravos de Margarita con autoridad. En esta cita la pizarra quedó 6 a 4 para los rapaces.