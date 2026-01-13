LVBP

Resultados de la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP

La localía se hizo sentir en esta jornada de Round Robin

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 11:11 pm
Resultados de la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP
Foto: @aguilasoficial
El lunes dio inicio a una nueva semana de emociones en el Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que para esta ocasión, los dos equipos que fungieron como locales se quedaron con la victoria, algo que también les benefició en la tabla de posiciones.

Un Round Robin lleno de intensidad

El choque con más carreras de esta jornada se vivió en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel. Allí, los Caribes de Anzoátegui vinieron de atrás para remontarle un gran compromiso a los Navegantes del Magallanes. El marcador final señaló un 9 a 6 para los orientales.

Por su parte, en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, las Águilas del Zulia volaron alto para derrotar a los Bravos de Margarita con autoridad. En esta cita la pizarra quedó 6 a 4 para los rapaces.

 

Lunes 12 de Enero de 2026
