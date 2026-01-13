LVBP: Caribes extiende su racha de victorias tras remontarle un gran juego a Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Caribes de Anzoátegui (4-2) ya suman tres victorias al hilo en este Round Robin, una situación que les ha permitido acercarse a medio juego del liderato de la clasificación. En esta ocasión derrotaron a los Navegantes del Magallanes (1-5) por 9 a 6 en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Caribes, de menos a más

El compromiso inició con un vendaval de batazos por parte de los filibusteros, quienes concretaron un rally de cinco rayitas en el segundo episodio. Sin embargo, luego de eso la ofensiva del equipo se apagó por completo y los lanzadores no pudieron preservar la ventaja.

La fiesta de batazos la inició Yasiel Puig con su primer jonrón del Round Robin. Acto seguido, José Gómez empujó dos más con un doble, mientras que le siguieron Carlos Rodríguez y Wilfredo Tovar con una cada uno gracias a un sencillo y otro doble, respectivamente.

Pero la respuesta de la Tribu no se hizo esperar. Y es que la remontada se cocinó con mucha paciencia y constancia. En el tercero, Hernán Pérez disparó un cuadrangular solitario, en tanto que Romer Cuadrado y Jesús Sucre recortaron diferencias en el cuarto con conexiones oportunas.

Para el quinto capítulo, el poder de los orientales estremeció nuevamente "er Chico" gracias al segundo estacazo de la noche de Hernán Pérez y uno de Balbino Fuenmayor. Poco después, Antonio Piñero quebró la igualdad con un sencillo que remolcó a Carlos Mendoza.

Ya en la recta final, Caribes pegó en el séptimo con jonrón de dos carreras de Diego Infante, así como en el octavo con sencillo de Balbino. Por su parte, Magallanes añadió una más en la alta del octavo con un doblete de Leandro Cedeño.