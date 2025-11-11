Saren habilita este trámite con la partida de nacimiento para venezolanos fuera y dentro del país

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) informó a los ciudadanos que se habilitó desde su página web un sistema para gestionar la partidas de nacimiento de forma digital. Esta nueva herramienta está disponible para todos los venezolanos, independientemente de si se encuentran dentro o fuera del territorio nacional.

Partida de nacimiento con validez internacional

Según el Saren, la ventja de la partida de nacimiento digital es su compatibilidad con la apostilla de La Haya, lo cual convierte a este documento completamente válido para cualquier trámite internacional. Para solicitarla, los interesados deben seguiente proceso:

Ingresar al portal oficial del SAREN ( www.saren.gob.ve ).

Crear una cuenta en la plataforma.

Seleccionar la opción “Registro Principal” y luego “Copias Certificadas” .

Completar los datos solicitados y adjuntar la cédula de identidad y la partida de nacimiento escaneadas.

Una vez realizado este proceso, el sistema requerirá el pago del documento a través del Banco de Venezuela, luego el solicitante podrá obtener su partida de nacimiento digital.

Otros ducumentos digitales

El Saren también activó operativos de tramitación y otorgamiento de las Autorizaciones de Viajes para niños, niñas y adolescentes. Ahora, los padres y representantes deben acudir a aeropuertos para gestionar la documentación necesaria.

Asimismo, en mayo de este año, el ente simplicó el trámite de los traspasos de viviendas a través de un nuevo sistema en línea. Esta herramienta permite gestionar la documentación necesaria para el cambio de titularidad de inmuebles de manera digital.